Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Фантастическая четверка: Первые шаги
Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 2025 в Москве
4 сентября 2025
Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 4 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
3D
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
15:35
от 790 ₽
20:05
от 790 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
14:10
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
22:50
от 470 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
22:20
от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:45
от 820 ₽
14:10
от 960 ₽
16:50
от 960 ₽
19:15
от 1300 ₽
21:40
от 1300 ₽
3D
20:15
от 600 ₽
22:45
от 600 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:25
от 400 ₽
15:25
от 530 ₽
20:25
от 700 ₽
22:55
от 700 ₽
3D
12:55
от 460 ₽
18:00
от 700 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
18:10
от 400 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
17:30
от 600 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
15:25
от 630 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:05
от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
14:10
от 440 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:00
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:10
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:25
от 300 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
18:30
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:15
от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:10
от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
14:30
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Засмотрели «Дикий ангел» до дыр, но так и не поняли, почему Милагрос называли Чолито? Объясняем на пальцах
Могли сместить султана, а закончили печально: как братья Гиреи из «Империи Кесем» связаны с Валиде
4 серии «Друзей», которые бесят современную молодежь: проблемы Росса и Джоуи устарели, а Моника — просто хищница
Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода
«Аватару» уже 16 лет: спорим, не все знают, как выглядят 15 актеров в реальности — ноль грима и графики (фото)
Для поднятия настроения: 5 лучших комедий 2025 года — рейтинг ниже 7 даже не рассматриваем
Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести
Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию
На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма
Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667