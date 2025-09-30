3 аниме, которые были популярны в 90-х и 2000-х: миллениалы точно помнят их названия

Нельзя! Вы слышите? Нельзя остановиться на одной серии: подборка лучших турецких историй о любви и предательстве

Так все же это Данила Багров был в «Сестрах» или рандомный бандит: вот как этот момент объяснял сам Бодров

Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?

Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»

Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»

Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?

Стала козлом отпущения: реальную Хюррем в Турции обвинили во всех грехах — и как здесь замешан сериал «Великолепный век»

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей