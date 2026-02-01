Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Уволить Жору Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Москве 13 февраля 2026

Расписание сеансов Уволить Жору, 13 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Уволить Жору»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D
16:05 от 2000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
20:40 от 770 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:00 от 500 ₽ 13:10 от 530 ₽ 15:20 от 530 ₽ 17:30 от 620 ₽ 19:40 от 620 ₽ 21:50 от 620 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:15 от 400 ₽ 12:20 от 450 ₽ 14:25 от 450 ₽ 16:30 от 450 ₽ 18:35 от 470 ₽ 20:40 от 470 ₽ 22:45 от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:00 от 320 ₽ 13:10 от 450 ₽ 15:20 от 450 ₽ 17:30 от 500 ₽ 19:40 от 500 ₽ 21:50 от 500 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:40 от 490 ₽ 13:45 от 630 ₽ 15:50 от 630 ₽ 17:55 от 690 ₽ 20:00 от 690 ₽ 22:05 от 690 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:10 от 520 ₽ 13:20 от 570 ₽ 15:30 от 570 ₽ 17:40 от 670 ₽ 19:50 от 670 ₽ 22:00 от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
10:40 от 560 ₽ 12:50 от 560 ₽ 15:00 от 630 ₽ 17:10 от 660 ₽ 19:20 от 660 ₽ 21:30 от 660 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
13:50 от 2100 ₽ 15:55 от 2100 ₽ 18:00 от 2400 ₽ 20:05 от 2400 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:15 от 510 ₽ 12:20 от 510 ₽ 14:25 от 550 ₽ 16:30 от 550 ₽ 18:35 от 710 ₽ 20:40 от 710 ₽ 22:45 от 710 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:15 от 400 ₽ 12:20 от 440 ₽ 14:25 от 440 ₽ 16:30 от 460 ₽ 18:35 от 460 ₽ 20:40 от 460 ₽ 22:45 от 460 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:40 от 500 ₽ 12:50 от 500 ₽ 15:00 от 560 ₽ 17:10 от 690 ₽ 19:20 от 690 ₽ 21:30 от 690 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
12:10 от 520 ₽ 14:20 от 630 ₽ 16:30 от 630 ₽ 18:40 от 700 ₽ 20:50 от 700 ₽ 23:00 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:45 от 620 ₽ 12:55 от 620 ₽ 15:05 от 670 ₽ 17:15 от 720 ₽ 19:25 от 720 ₽ 21:35 от 720 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
11:25 от 570 ₽ 13:30 от 670 ₽ 15:35 от 670 ₽ 17:40 от 720 ₽ 19:45 от 720 ₽ 21:50 от 720 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:00 от 510 ₽ 13:10 от 570 ₽ 15:20 от 570 ₽ 17:30 от 670 ₽ 19:40 от 670 ₽ 21:50 от 670 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:40 от 500 ₽ 12:50 от 580 ₽ 15:00 от 580 ₽ 17:10 от 670 ₽ 19:20 от 670 ₽ 21:30 от 670 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
10:30 от 490 ₽ 12:40 от 560 ₽ 14:50 от 560 ₽ 17:00 от 670 ₽ 19:10 от 670 ₽ 21:20 от 670 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше