Киноафиша
Фильмы
Уволить Жору
Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Москве
16 февраля 2026
Расписание сеансов Уволить Жору, 16 февраля 2026 в Москве
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Уволить Жору»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
11:10
от 470 ₽
13:20
от 520 ₽
15:30
от 520 ₽
17:40
от 620 ₽
19:50
от 620 ₽
22:00
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:40
от 530 ₽
12:50
от 530 ₽
15:00
от 580 ₽
17:10
от 630 ₽
19:20
от 630 ₽
21:30
от 630 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:40
от 480 ₽
12:50
от 480 ₽
15:00
от 540 ₽
17:10
от 650 ₽
19:20
от 650 ₽
21:30
от 650 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
12:10
от 450 ₽
14:20
от 500 ₽
16:30
от 500 ₽
18:40
от 600 ₽
20:50
от 600 ₽
23:00
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:45
от 570 ₽
12:55
от 570 ₽
15:05
от 620 ₽
17:15
от 670 ₽
19:25
от 670 ₽
21:35
от 670 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:00
от 460 ₽
13:10
от 540 ₽
15:20
от 540 ₽
17:30
от 620 ₽
19:40
от 620 ₽
21:50
от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:40
от 480 ₽
12:50
от 530 ₽
15:00
от 530 ₽
17:10
от 590 ₽
19:20
от 590 ₽
21:30
от 590 ₽
