«Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде»

По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке»

Убойный конкурент «Молодежки»: чем новый российский сериал о хоккеистах «Седьмой игрок» похож на «Теда Лассо»

Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским

7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись

Историки одобрили эти фильмы о войне: 5 реалистичных картин, снятых по архивной хронике

И трава была зеленее, и любовь чище: угадайте 5 романтических фильмов СССР по кадрам (тест)

Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг

Обожаю «Титаник», а эти 3 похожих фильма люблю не меньше: без лайнеров, но с дикой химией главных героев

Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»