Киноафиша
Фильмы
Уволить Жору
Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Москве
22 февраля 2026
Расписание сеансов Уволить Жору, 22 февраля 2026 в Москве
О фильме
Расписание
Сегодня
16
Завтра
17
ср
18
чт
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
19:10
от 750 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:10
16:20
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:55
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
23:00
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:55
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:40
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
23:00
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:40
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
21:20
23:30
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
«Гостья из будущего», лысина из ниоткуда: отыскали 10 уморительных ляпов в советском Sci-Fi про Алису Селезневу
