Киноафиша
Фильмы
Муфаса: Король лев
29 августа 2025
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
13:45
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
4 сериала, которые получили в 2025 году 100% RT: в списке нет ни «Миротворца», ни «Уэнсдэй»
«Выход 8» сводит с ума и ломает реальность: 5 причин не пропустить главный хоррор августа-2025
Плохая новость для фанатов «Ведьмака»: Netflix начал снимать спин-офф сериала, но в итоге свернул лавочку
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят
