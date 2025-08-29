4 сериала, которые получили в 2025 году 100% RT: в списке нет ни «Миротворца», ни «Уэнсдэй»

«Выход 8» сводит с ума и ломает реальность: 5 причин не пропустить главный хоррор августа-2025

Плохая новость для фанатов «Ведьмака»: Netflix начал снимать спин-офф сериала, но в итоге свернул лавочку

На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна

«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»

В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем

Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация

«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)

Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой

Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)