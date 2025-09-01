Никаких затянутых сезонов: 5 мини-сериалов в жанре триллера, которые держат в напряжении до титров — высокие рейтинги

Смесь «Чужестранки» и «Медведя»: новая дорама наделала много шума на Netflix

Почему Волька из «Старика Хоттабыча» получил именно это имя: по факту ведь прототип был Всеволодом

Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию

Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше

«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)

В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани

В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф

Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)

Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)