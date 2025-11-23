Меню
Фильмы
Элио
Расписание сеансов Элио, 2025 в Москве
23 ноября 2025
Расписание сеансов Элио, 23 ноября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Сегодня
22
Завтра
23
пн
24
вт
25
ср
26
2D
12:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Нолан — крут, но он не первый: «Одиссею» экранизировали 6 раз — на Гомера даже Кончаловский замахнулся
5 сезон «Очень странных дел» приближается: и вот 7 моментов, без которых вы его не поймёте
Именно эта сцена в «Индиане Джонсе 4» потащила всю франшизу вниз: а Спилберг хотел испортить ей другую культовую классику
«Скажу лишь одно – астронавты»: 2 сезон «Человека-бензопилы» точно «взорвет» интернет – актер озвучки Дэндзи выдал главный спойлер
Начали тренд задолго до «Переходного возраста»: фильмы, которые стали культовыми благодаря длинным непрерывным кадрам
Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл
Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов
Откуда Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты» знает русский язык: гадать не нужно, перелопатили интервью немца за вас
«Идите и снимите свое»: зрители раскритиковали «Хроники русской революции», но Кончаловский ответил по каждому пункту
MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач
Не только Гоша из «Москва слезам не верит»: вспомните по кадрам 7 фильмов с участием Алексея Баталова (тест)
