5 крутых триллеров, после которых сериалы Netflix кажется спокойным — подборка Apple TV для тех, кто любит держать нервы в тонусе

47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео)

У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви

«Сколько знакомых лиц»: горячая премьера на ТВ — новый детектив выглядит так, будто звезды «Невского» объявили общий сбор

Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов с «женскими» названиями по кадру: но «Девчат» здесь не ждите (тест)

А вы слышали, что сейчас в тренде микродрамы? Критики советуют сразу 2 сериала в этом жанре – не стоит пропускать

«Сначала намечались торжества. Потом аресты»: а теперь тест – попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по смешным фразам

«Морозко» в детстве смотрели многие: но вот кто играл Бабу-ягу знают не все – а ведь это даже не женщина

На Okko премьера «Черного облака 2», а вы забыли сюжет первого сезона? Вспоминаем, что было в предыдущих сериях

Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план