Как Пеннивайз связан с Роландом Дискейном: новый сериал все расставит по местам

Эти три культовых фильма пытались скопировать все: а получилось только у Нолана с его «Началом»

Все это время Супер-Кот обманывает Леди Баг? В Сети вычислили, кто такой Адриан на самом деле

«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала

«Думала, сдохну. Материлась, молилась»: лучшим фильмом в карьере Пересильд считает не «Вызов»

Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше

Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет

Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?

Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона

Проверка на внимательность: 11 нарядов кочевали из одного фильма СССР в другой — спорим, вы замечали не все? (фото)