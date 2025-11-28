Почему Йеннифэр в начале сериала «Ведьмак» — горбунья? Сценаристы Netflix рискнули показать то, о чем в книгах лишь шептали

Почему на Пандоре все жители синие? Этот цвет Кэмерон выбрал не случайно — все дело в его матери

Основано на реальных зверствах: 4 российских сериала, за которыми стоят настоящие маньяки — от Чикатило до Лебедя из Абакана

В «Великолепном веке» Хюррем покорила сердце Сулеймана сразу, а как быстро справитесь вы? Тест дает целых 6 попыток

HBO не сбавляет обороты: «Добро пожаловать в Дерри» на вершине — и другая их новинка уже в топ-10 самых популярных сериалов

Даже в «Великолепном веке» показали честно: почему в Османской империи не отмечали дни рождения Сулеймана и Хюррем

«Я думал, что не доживу»: в «Охоту за Голлумом» официально вернется главная звезда «Властелина колец» – съемки не за горами

Имя Гаары из «Наруто» для знатоков Японии звучит как издевка: а ведь могли назвать в честь крутого ниндзя

Серсея Ланнистер стала Таргариеном: у Netflix появилась своя «Игра престолов» – с дикими прериями вместо пейзажей Вестероса

Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)