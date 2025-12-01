Меню
Сирано де Бержерак
11 января 2026
Как купить билеты на сеанс фильма «Сирано де Бержерак»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
15:00
от 800 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Лучше пересмотреть Гайдая: «юмор примитивный, актеры не играют, а мучаются на экране» — это все о «Невероятных приключениях Шурика» с рейтингом 5,2
10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров
Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные
Новый детектив НТВ «захватил с первой серии»: зрители ставят 7.5 и смотрят запоем – хорошо, что все 20 серий уже вышли
Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов
Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»
Худшая экранизация Стивена Кинга за 2025 год вышла в «цифре» — нашли 3 причины дать ей шанс: «Скоро станет культовой классикой»
«Пункт назначения: Новый аттракцион» не связан с культовой франшизой: нашли 3 причины все-таки сходить на свежий ужастик
«31,5 миллиарда постов»: VK назвали самые популярные сериалы года, и великолепного «Аутсорса» с Янковским нет даже в топ-3
После «Фишера» ожидания выросли — но этот мрачный детектив с рейтингом 7,6 ему не уступает: зрители «проглатывают» все серии за 2 дня
Не верьте критикам, 70% свежести не приговор: «Аватар 3» — лучший фильм серии
