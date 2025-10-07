Выживет ли ребенок и что станет с Лерой: объясняем концовку российского сериала «Дыши»

Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?

Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой?

Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим

Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься

Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде

«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг

Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии

Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот

До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)