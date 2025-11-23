Вслед за «Ван-Пис» и «Блич»: еще одно культовое японское аниме получит фильм с живыми актерами

Пандора ближе, чем кажется: раскрыты локации съемок «Аватара 3», который выйдет уже в декабре-2025 — вот где снимали шедевр Кэмерона

7648 дней на экране: хит «Тайны следствия» с Ковальчук установил официальный рекорд — ни одному другому сериалу это не снилось

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом

Ричи и французы вас не обломают: три комедии на вечер выходного, которые еще никогда не подводили

«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет

«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)

Для фанов «Магической битвы» плохие новости: претенденты на «Аниме-Оскар» 2026 - скуф, детишки с катанами и злой дух против Годжо

Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить