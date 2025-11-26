Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пять ночей с Фредди
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди, 2023 в Москве
26 ноября 2025
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди, 26 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Киноляпы
Вся информация о фильме
Сегодня
20
Завтра
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пять ночей с Фредди»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
17:00
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Сущность
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
3 новых российских сериала, которые быстро стали любимчиками зрителей: на экране — Петербург, маньяк и три ведьмы
7648 дней на экране: хит «Тайны следствия» с Ковальчук установил официальный рекорд — ни одному другому сериалу это не снилось
Зашли как-то немец, серб и британец… : кто играл русских в сериале «Очень странные дела»
Ричи и французы вас не обломают: три комедии на вечер выходного, которые еще никогда не подводили
Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить
«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов
«Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии
«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет
«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом
Для фанов «Магической битвы» плохие новости: претенденты на «Аниме-Оскар» 2026 - скуф, детишки с катанами и злой дух против Годжо
Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667