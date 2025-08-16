Меню
Фильмы
Голый пистолет
Расписание сеансов Голый пистолет, 2025 в Москве
16 августа 2025
Расписание сеансов Голый пистолет, 16 августа 2025 в Москве
Сегодня
14
Завтра
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
2D
14:50
от 750 ₽
19:30
от 750 ₽
21:30
от 750 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
20:25
от 490 ₽
22:05
от 490 ₽
23:45
от 450 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
17:35
01:10
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
12:50
16:45
18:20
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:25
15:15
20:30
Киноквартал
Ясенево
2D
13:10
20:30
22:35
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:40
от 400 ₽
19:35
от 500 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
12:30
от 520 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
20:40
от 500 ₽
22:40
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
15:30
от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
17:35
от 580 ₽
23:00
от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
13:20
от 550 ₽
17:35
от 600 ₽
21:50
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
12:40
от 670 ₽
17:00
от 720 ₽
21:20
от 720 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
18:15
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
14:50
от 550 ₽
19:05
от 600 ₽
23:20
от 600 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
15:05
от 450 ₽
21:50
от 550 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:45
от 490 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
21:45
от 650 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
16:50
от 550 ₽
20:45
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
17:05
от 550 ₽
20:50
от 550 ₽
22:35
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:30
от 480 ₽
13:20
от 590 ₽
15:10
от 640 ₽
17:00
от 640 ₽
18:50
от 640 ₽
20:40
от 640 ₽
22:30
от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
21:35
от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
17:45
от 1150 ₽
21:55
от 1350 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:10
от 650 ₽
20:10
от 650 ₽
22:15
от 650 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
18:20
от 630 ₽
20:20
от 630 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:50
от 720 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
17:35
от 650 ₽
