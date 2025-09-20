Секрет похода Шурика и Нины: странная деталь в «Кавказской пленнице», которую почти 60 лет не замечают даже самые внимательные

Этот советский боевик критики оценили выше «Пиратов ХХ века»: не зря собрал 43 миллиона зрителей

Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится

Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

«Не пугалка и не чернуха»: новый сериал с Устюговым врывается на экраны — полное погружение в СССР конца 70-х

«Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа

В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)

«Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские