Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 2026 в Москве 23 января 2026

Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 23 января 2026 в Москве

Вся информация о фильме
ср 21 чт 22 пт 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
20:30 от 720 ₽ 22:45 от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:10 от 2120 ₽ 12:30 от 2120 ₽ 14:50 от 2120 ₽ 17:10 от 2420 ₽ 19:30 от 2420 ₽ 21:50 от 2420 ₽ 00:10 от 2420 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
18:00 от 770 ₽ 20:30 от 770 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
18:00 от 770 ₽ 20:30 от 770 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:30 от 770 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
18:00 от 770 ₽ 20:30 от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:30 от 660 ₽ 13:00 от 660 ₽ 15:30 от 660 ₽ 18:00 от 770 ₽ 20:30 от 770 ₽ 23:00 от 770 ₽ 01:30 от 770 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:15 от 520 ₽ 13:35 от 550 ₽ 15:55 от 550 ₽ 18:15 от 640 ₽ 20:35 от 640 ₽ 22:55 от 640 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:50 от 400 ₽ 13:10 от 450 ₽ 15:30 от 450 ₽ 17:50 от 470 ₽ 20:10 от 470 ₽ 22:30 от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:15 от 320 ₽ 13:35 от 450 ₽ 15:55 от 450 ₽ 18:15 от 500 ₽ 20:35 от 500 ₽ 22:55 от 500 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
21:30 от 790 ₽ 23:50 от 790 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
11:20 от 420 ₽ 15:10 от 470 ₽ 17:20 от 570 ₽ 19:35 от 570 ₽ 21:50 от 570 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
19:30 от 470 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
14:00 от 550 ₽ 16:15 от 550 ₽ 19:00 от 780 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
13:00 от 550 ₽ 15:10 от 550 ₽ 17:20 от 650 ₽ 19:30 от 650 ₽ 21:40 от 650 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
19:30 от 480 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
19:20 от 470 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
19:45 от 530 ₽ 21:50 от 530 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
17:15 от 570 ₽ 19:30 от 570 ₽ 21:45 от 570 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
21:00 от 520 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:30 от 399 ₽ 12:50 от 399 ₽ 15:10 от 529 ₽ 17:30 от 589 ₽ 19:50 от 589 ₽ 22:10 от 639 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:30 от 520 ₽ 12:50 от 750 ₽ 16:20 от 570 ₽ 17:40 от 850 ₽ 21:10 от 670 ₽ 22:30 от 850 ₽ 23:30 от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
11:20 от 560 ₽ 13:40 от 630 ₽ 16:00 от 630 ₽ 18:20 от 660 ₽ 21:40 от 610 ₽ 00:00 от 610 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
19:25 от 2400 ₽ 21:50 от 2400 ₽ 00:15 от 2400 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:45 от 510 ₽ 13:05 от 550 ₽ 15:25 от 550 ₽ 17:50 от 1520 ₽ 20:10 от 1520 ₽ 22:30 от 1520 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:45 от 400 ₽ 13:05 от 440 ₽ 15:25 от 440 ₽ 17:50 от 790 ₽ 20:10 от 790 ₽ 22:30 от 790 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:20 от 520 ₽ 13:40 от 630 ₽ 16:00 от 630 ₽ 18:20 от 700 ₽ 21:30 от 720 ₽ 23:50 от 720 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:20 от 620 ₽ 12:40 от 620 ₽ 15:00 от 670 ₽ 17:20 от 720 ₽ 20:30 от 740 ₽ 22:50 от 740 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
14:40 от 2500 ₽ 19:30 от 3000 ₽ 20:30 от 700 ₽ 22:50 от 700 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:40 от 500 ₽ 14:00 от 580 ₽ 16:20 от 580 ₽ 18:40 от 670 ₽ 20:40 от 720 ₽ 23:00 от 720 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
11:25 от 490 ₽ 13:45 от 560 ₽ 16:05 от 560 ₽ 18:25 от 670 ₽ 20:45 от 670 ₽ 23:05 от 670 ₽
