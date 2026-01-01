Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Возвращение в Сайлент Хилл Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 2026 в Москве 25 января 2026

Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 25 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
ср 21 чт 22 пт 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
20:30 от 790 ₽ 22:45 от 790 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
10:10 от 2120 ₽ 12:30 от 2420 ₽ 14:50 от 2420 ₽ 17:10 от 2420 ₽ 19:30 от 2420 ₽ 21:50 от 2420 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
18:00 от 940 ₽ 20:30 от 940 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
18:00 от 880 ₽ 20:30 от 880 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:30 от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
18:00 от 940 ₽ 20:30 от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:30 от 880 ₽ 13:00 от 940 ₽ 15:30 от 940 ₽ 18:00 от 940 ₽ 20:30 от 940 ₽ 23:00 от 940 ₽ 01:30 от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:15 от 590 ₽ 13:35 от 700 ₽ 15:55 от 700 ₽ 18:15 от 700 ₽ 20:35 от 700 ₽ 22:55 от 700 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:50 от 430 ₽ 13:10 от 470 ₽ 15:30 от 470 ₽ 17:50 от 490 ₽ 20:10 от 490 ₽ 22:30 от 490 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:15 от 420 ₽ 13:35 от 500 ₽ 15:55 от 500 ₽ 18:15 от 500 ₽ 20:35 от 500 ₽ 22:55 от 500 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
21:30 от 790 ₽ 23:50 от 790 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
21:10 от 580 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
13:05 от 550 ₽ 15:20 от 630 ₽ 17:35 от 630 ₽ 19:45 от 630 ₽ 21:55 от 630 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
16:30 от 740 ₽ 18:45 от 740 ₽ 21:00 от 740 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
17:30 от 740 ₽ 19:40 от 740 ₽ 21:50 от 740 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
16:00 от 520 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
16:30 от 630 ₽ 18:45 от 630 ₽ 21:00 от 630 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:30 от 499 ₽ 12:50 от 499 ₽ 15:10 от 569 ₽ 17:30 от 629 ₽ 19:50 от 629 ₽ 22:10 от 689 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:30 от 650 ₽ 12:50 от 950 ₽ 16:20 от 800 ₽ 17:40 от 950 ₽ 21:10 от 800 ₽ 22:30 от 950 ₽ 23:30 от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
11:20 от 590 ₽ 13:40 от 730 ₽ 16:00 от 730 ₽ 18:20 от 730 ₽ 20:30 от 680 ₽ 22:50 от 680 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
19:25 от 2400 ₽ 21:50 от 2400 ₽ 00:15 от 2400 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:45 от 550 ₽ 13:05 от 710 ₽ 15:25 от 710 ₽ 17:50 от 1520 ₽ 20:10 от 1520 ₽ 22:30 от 1520 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:45 от 420 ₽ 13:05 от 470 ₽ 15:25 от 470 ₽ 17:50 от 790 ₽ 20:10 от 790 ₽ 22:30 от 790 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
14:30 от 690 ₽ 16:50 от 690 ₽ 19:10 от 690 ₽ 21:30 от 690 ₽ 23:50 от 690 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
10:20 от 550 ₽ 12:40 от 550 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:20 от 700 ₽ 20:30 от 720 ₽ 22:50 от 720 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:20 от 720 ₽ 12:40 от 720 ₽ 15:00 от 820 ₽ 17:20 от 820 ₽ 20:30 от 840 ₽ 22:50 от 840 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
14:40 от 3000 ₽ 19:30 от 3000 ₽ 20:30 от 750 ₽ 22:50 от 750 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:40 от 520 ₽ 14:00 от 650 ₽ 16:20 от 650 ₽ 18:40 от 720 ₽ 20:40 от 770 ₽ 23:00 от 770 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
11:25 от 550 ₽ 13:45 от 640 ₽ 16:05 от 640 ₽ 18:25 от 680 ₽ 20:45 от 680 ₽ 23:05 от 680 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D
22:00 от 740 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года вышел в цифре: вот где сейчас показывают «Авиатор» с Хабенским и Горбатовым
Не отпускает после «Переходного возраста»? Понимаю как никто! Эти сериалы стоит включить следующими
«В какой семье ужинали картошкой в мундире?»: зрители разобрали сериал «За полчаса до весны» про «Песняров» на молекулы
Эллочка-людоедка знала всего 30 слов: но только фанаты «12 стульев» вспомнят, какого не было в ее лексиконе (тест)
Звонить сейчас многие не любят, но герои 5 фильмов СССР обожают: вспомните названия лент по кадрам с мужчиной и телефоном (тест)
Я собиралась спать, но сериал «решил» иначе: это же «Настоящий детектив», но в скандинавской глубинке — к рейтингу 8,6 вопросов нет
Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема
Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично
В «Игре престолов» появился свой «Мандалорец»: эта новинка НВО – идеальное фэнтези для тех, кто скучал по тому самому Вестеросу
Вместо холодца и водки – пропаганда и сиротки: в Корее поиздевались над «Иронией судьбы» – сюжет переврали от и до, смотреть невыносимо
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше