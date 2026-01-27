Меню
Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 2026 в Москве 1 февраля 2026

Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 1 февраля 2026 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
21:35 от 440 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
21:10 от 500 ₽
Silver Cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
21:10 от 680 ₽ 23:20 от 630 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D
21:10 от 700 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
17:00 от 940 ₽ 20:10 от 940 ₽ 22:40 от 940 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:40 от 720 ₽ 19:20 от 820 ₽ 21:40 от 820 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
14:20 от 940 ₽ 16:45 от 3300 ₽ 17:50 от 940 ₽ 20:20 от 940 ₽ 22:50 от 940 ₽ 23:55 от 3300 ₽ 01:20 от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
13:35 от 700 ₽ 15:55 от 700 ₽ 18:15 от 700 ₽ 20:35 от 700 ₽ 22:30 от 680 ₽ 22:55 от 700 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
22:15 от 700 ₽
Киноклуб Эльдар
Юго-западная
2D
21:00 от 400 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
20:10 от 890 ₽ 22:40 от 1900 ₽ 23:40 от 890 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:15 от 420 ₽ 13:35 от 500 ₽ 15:55 от 500 ₽ 18:15 от 500 ₽ 20:35 от 500 ₽ 22:55 от 500 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
21:00 от 690 ₽ 22:00 от 690 ₽ 23:20 от 690 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
19:05 от 580 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
22:05 от 580 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:15 от 420 ₽ 15:05 от 630 ₽ 19:35 от 630 ₽ 21:45 от 630 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
14:50 от 520 ₽ 21:20 от 520 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
17:20 от 740 ₽ 19:00 от 740 ₽ 22:05 от 740 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
13:25 от 640 ₽ 21:55 от 740 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
17:00 от 540 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
21:35 от 440 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
16:30 от 470 ₽ 21:05 от 470 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
18:35 от 580 ₽ 21:50 от 580 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
11:45 от 470 ₽ 16:00 от 630 ₽ 22:00 от 630 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
21:15 от 580 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:50 17:40 21:10
Победа
Крестьянская Застава
2D
20:40 от 650 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
15:00 от 850 ₽ 21:15 от 950 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
12:50 от 750 ₽ 18:45 от 950 ₽ 22:10 от 700 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
13:50 от 770 ₽ 18:40 от 770 ₽ 21:00 от 770 ₽ 23:20 от 770 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
15:40 от 710 ₽ 21:40 от 710 ₽ 00:00 от 710 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
18:05 от 750 ₽ 22:00 от 750 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
21:25 от 800 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:40 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽ 22:00 от 1100 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
18:00 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
18:05 от 700 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:40 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽ 21:20 от 700 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
19:20 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:45 от 1500 ₽ 20:20 от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:45 от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:30 от 750 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
17:05 от 770 ₽ 21:35 от 770 ₽ 23:55 от 770 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
19:00 от 680 ₽ 20:15 от 680 ₽ 21:20 от 680 ₽ 22:30 от 680 ₽ 23:35 от 680 ₽
