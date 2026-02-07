Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ

Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4

Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы

10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня

Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

Забытые первоисточники: 7 фильмов из СССР, без которых не было бы «Звездных войн» и другой голливудской фантастики

Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели

«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени

Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью

Создатели подложили 2 свиньи: 168-я серия «Маши и Медведя» оказалась самой низкооцененной в истории сериала