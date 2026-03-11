Геральт на самом деле вообще не из Ривии: в «Ведьмаке» об этом не сказали

Тряхнем стариной: 78-летний Арнольд Шварценеггер готов спустя 40 лет снова сыграть Датча в «Хищнике» — «Мы обсуждали это»

Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети

«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым

Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)

Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)

Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять

На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр

Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»

Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд