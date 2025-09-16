Меню
Фильмы
Заклятие 4: Последний обряд
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Москве
16 сентября 2025
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 16 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие 4: Последний обряд»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
12:30
от 270 ₽
15:15
от 390 ₽
18:00
от 420 ₽
20:45
от 420 ₽
23:30
от 420 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:30
от 350 ₽
15:15
от 410 ₽
18:00
от 430 ₽
20:45
от 430 ₽
23:30
от 430 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:00
от 430 ₽
13:50
от 520 ₽
16:40
от 520 ₽
19:30
от 600 ₽
22:15
от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:10
от 250 ₽
13:00
от 300 ₽
19:00
от 350 ₽
21:50
от 350 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:55
от 440 ₽
19:40
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:20
от 420 ₽
20:30
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
17:35
от 600 ₽
20:20
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
16:45
от 380 ₽
19:30
от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
18:00
от 550 ₽
20:40
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:10
от 600 ₽
20:00
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:45
от 520 ₽
19:30
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
16:40
от 480 ₽
19:30
от 500 ₽
