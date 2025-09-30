Меню
Фильмы
Заклятие 4: Последний обряд
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Москве
30 сентября 2025
30 сентября 2025
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 30 сентября 2025 в Москве
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
14:40
от 400 ₽
19:40
от 550 ₽
22:20
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:45
от 500 ₽
19:30
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
16:55
от 380 ₽
19:50
от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:00
от 380 ₽
17:50
от 550 ₽
20:30
от 550 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:05
от 520 ₽
20:00
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
17:35
от 500 ₽
20:20
от 500 ₽
