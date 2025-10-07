Меню
Фильмы
Заклятие 4: Последний обряд
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Москве
7 октября 2025
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 7 октября 2025 в Москве
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
20:50
от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
19:40
от 390 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
20:50
от 250 ₽
23:15
от 250 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
00:50
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
20:20
Киноквартал
Ясенево
2D
21:10
от 190 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
22:35
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
23:45
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
20:55
от 190 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
22:00
от 420 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
18:40
от 200 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
22:30
от 430 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
18:00
от 750 ₽
22:35
от 430 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
16:25
от 480 ₽
17:45
от 880 ₽
19:00
от 530 ₽
21:40
от 530 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
19:25
от 390 ₽
22:05
от 390 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:35
от 440 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
21:30
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:40
от 500 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
16:35
от 380 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:20
от 380 ₽
17:10
от 550 ₽
20:00
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:45
от 580 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:45
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
16:45
от 480 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
