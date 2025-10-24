Меню
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Москве 24 октября 2025

Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 24 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
21:10 от 720 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
23:10 от 450 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
00:15
Киноквартал
Ясенево
2D
22:45
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
23:40
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
22:35
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
22:40 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
22:00 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
16:10 от 640 ₽ 22:30 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
22:30 от 710 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
21:20 от 650 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:00 от 600 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
