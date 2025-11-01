Меню
Фильмы
Заклятие 4: Последний обряд
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Москве
1 ноября 2025
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 1 ноября 2025 в Москве
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
23:55
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
17:05
от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
21:50
от 750 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
21:30
от 650 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:00
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Отзывы
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Личная рекомендация Стивена Кинга: 5 фильмов и сериалов для Хэллоуина — все по книгам автора
Фамилия Гунько, а имя помните? Эту интригу в сериале «Солдаты» тянули целых 3 сезона
От Парижа до Токио: как мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» стал настолько популярным
«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0
«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели
Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор
Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы
«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров
Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)
Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз
Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине
