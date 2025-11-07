«Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени

От Хабенского с Куценко до Кологривого с Янковским: 8 сериалов ноября с артистами, ради которых зрители включают телевизор

Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт

Прочитали интервью создателей «Очень странных дел» и несем вам главный спойлер: с вероятностью 99,9% умрет этот герой – вы вряд ли обрадуетесь

О’Коннелл, по коням! В новой «Мумии» вернутся и Фрейзер, и Вайс – для полного счастья в сиквеле не хватает только Имхотепа

Железный Парень и три отряда Мстителей: Marvel слили сценарий «Династии Канга» — прочтете и порадуетесь, что фильм отменили

Новый фэнтези-сериал в духе «Игры престолов» стартовал с впечатляющими рейтингами: в главной роли Шон Бин – как думаете, умрет ли в этот раз?

Лечим «менталку» после Хэллоуина: в топ-7 самых нестрашных фильмов в истории попало аниме Миядзаки и даже «тихий шедевр» Линча

В Голливуде появился новый Стэнли Кубрик, и его новинка с лысой Эммой Стоун – отсылка к великой «Космической Одиссее»

Уже 11 лет «Интерстеллар» ругают за то, что в нем «забыли» про все страны, кроме США – и лишь внимательные зрители понимают: зря