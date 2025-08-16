Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пила Х
Расписание сеансов Пила Х, 2023 в Москве
16 августа 2025
Расписание сеансов Пила Х, 16 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пила Х»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
19:50
от 800 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
20:45
от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
00:30
от 700 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
15:10
от 800 ₽
17:50
от 800 ₽
20:30
от 800 ₽
23:10
от 800 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
15:20
от 800 ₽
19:45
от 800 ₽
23:05
от 800 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
13:20
от 3000 ₽
19:30
от 3000 ₽
21:50
от 800 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
15:15
от 700 ₽
20:50
от 700 ₽
00:35
от 700 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
17:05
от 750 ₽
22:05
от 750 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
20:25
от 800 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
18:10
от 720 ₽
22:00
от 720 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:20
от 850 ₽
23:30
от 850 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
18:00
от 850 ₽
22:00
от 850 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
13:35
от 1650 ₽
15:00
от 3300 ₽
17:10
от 940 ₽
19:50
от 940 ₽
21:10
от 1650 ₽
22:30
от 940 ₽
23:50
от 1650 ₽
01:10
от 940 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
19:00
от 400 ₽
19:55
от 400 ₽
21:30
от 400 ₽
22:25
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:30
от 800 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
19:15
от 700 ₽
21:50
от 1300 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
20:55
от 590 ₽
23:25
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:35
от 330 ₽
15:45
от 380 ₽
20:50
от 410 ₽
23:45
от 410 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
19:00
от 650 ₽
21:30
от 650 ₽
23:55
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:00
от 700 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
21:00
от 900 ₽
22:15
от 590 ₽
00:05
от 590 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
19:40
от 430 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667