Стриптиз Светличной помнил весь СССР, а что насчет остальных танцев? Угадайте 6 фильмов Гайдая только по одному кадру (тест)

Один из лучших сериалов 2025 года возвращается? Когда ждать премьеру 2 сезона «Аутсорса» и как будут выходить серии

Думали, что «Дандадан» — просто странное слово? Фанаты разгадали, что может скрываться за названием популярного аниме

«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»