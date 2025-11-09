Почему Йеннифэр в начале сериала «Ведьмак» — горбунья? Сценаристы Netflix рискнули показать то, о чем в книгах лишь шептали

Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет

Российские «Острые козырьки», но на 8 серий: график выхода нового исторического сериала с Боярской

В «Великолепном веке» Хюррем покорила сердце Сулеймана сразу, а как быстро справитесь вы? Тест дает целых 6 попыток

«Я думал, что не доживу»: в «Охоту за Голлумом» официально вернется главная звезда «Властелина колец» – съемки не за горами

Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)

Имя Гаары из «Наруто» для знатоков Японии звучит как издевка: а ведь могли назвать в честь крутого ниндзя

В 4 сезоне «Ведьмака» канон Йеннифэр переписали с нуля: режиссер назвала причину – теперь ее проклинают даже фанаты фэнтези

HBO не сбавляет обороты: «Добро пожаловать в Дерри» на вершине — и другая их новинка уже в топ-10 самых популярных сериалов

Засмотрели «Афоню», «Мимино» и другие комедии «Мосфильма» до дыр? Докажите в тесте – 7 коварных вопросов уже вас ждут