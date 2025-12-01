Замечали, что Джаспер в «Сумерках» выглядит странно и даже нелепо? Актер объяснил, в чем дело – нам не казалось

Если пяти сезонов «Очень странных дел» будет мало, переходите на классику: вот 3 книги Стивена Кинга с атмосферой точь-в-точь

Collider выбрал 15 лучших аниме 2020‑х: «Поднятие уровня в одиночку» только на последнем месте, а что же тогда на первом?

«Российский Sci-Fi как жанр мертв»: лишь один отечественный сериал не стыдно советовать фанам Стругацких – хотя серьезности в нем 0

«Разве можно так напиваться?»: по-настоящему сложный тест – угадайте хотя бы 3/5 советских фильмов по цитате о застолье

Лучший ужастик года 2025 закончился так, что все «кричит» о продолжении: но у режиссера для зрителей печальные новости

У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

Кто сильнее – Сон Джин-у или Гоку? Мы нашли однозначный ответ, и фанатам «Драконьего жемчуга» он явно не понравится

Ни одного плохого отзыва: самый недооцененный детектив Первого канала даже не показали по ТВ – россияне сравнивают с культовой «Прослушкой»

Под 10 000 000 зрителей всего-то за 2 дня: свежий сериал с Билли Бобом Торнтоном «разорвал» стриминги и установил уникальный рекорд