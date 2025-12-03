Меню
Расписание сеансов Авиатор, 3 декабря 2025 в Москве

Иллюзион
Китай-город
2D
13:05 от 1000 ₽ 16:15 от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
16:35 от 600 ₽ 18:35 от 1500 ₽ 20:30 от 600 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
15:15 от 320 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
11:15 от 240 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
16:00 20:00
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
