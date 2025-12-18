Меню
Фильмы
Поймать монстра
Расписание сеансов Поймать монстра, 2025 в Москве
26 декабря 2025
Расписание сеансов Поймать монстра, 26 декабря 2025 в Москве
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:50
от 700 ₽
23:10
от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
20:20
от 700 ₽
22:40
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:45
от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
19:00
от 700 ₽
23:40
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:50
от 550 ₽
22:10
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:15
от 550 ₽
17:30
от 600 ₽
19:50
от 600 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
23:00
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:20
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:10
от 580 ₽
23:40
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:50
от 650 ₽
23:30
от 650 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
13:30
от 500 ₽
