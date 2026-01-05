Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»

Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать

«Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года

«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря

В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»

Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов

Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото

265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков

Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями

Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино