«Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы?

8 сезон «Скорой помощи» на НТВ: дата выхода, график серий и новые истории о спасении, где ставки выше, чем когда-либо

Так ли страшен черт, как его малюют? Психолог Наумова в беседе с «Киноафишей» нашла плюс от просмотра «Маши и Медведя»

Тест на внимательность: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых фильмов СССР

Стив из «Очень странных дел» против зомби-грибка: режиссер «Мира Дикого Запада» снял хоррор с вайбом «Одних из нас» – зрители уже в восторге

«Проснулся в 2026 году – сердце осталось в 1929-м»: что, если б «Футурама» стала мрачной драмой? В России выйдет именно такой Sci-Fi

DC пошли с козырей: главный злодей из комиксов дебютирует во втором «Супермене» Джеймса Ганна — даже Лексу Лютору придется стать героем

«Это удивит многих»: эту трилогию обожает сам Дель Торо – одна только первая часть собрала почти $3 млрд, и речь не о «Властелине колец»

«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)

«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно