Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела»

Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах

8 сезон «Скорой помощи» на НТВ: дата выхода, график серий и новые истории о спасении, где ставки выше, чем когда-либо

«Это удивит многих»: эту трилогию обожает сам Дель Торо – одна только первая часть собрала почти $3 млрд, и речь не о «Властелине колец»

От Демогоргона до Векны: вспоминаем, что за монстры были в «Очень странных делах» – за 3 года ожидания финала вы могли забыть

DC пошли с козырей: главный злодей из комиксов дебютирует во втором «Супермене» Джеймса Ганна — даже Лексу Лютору придется стать героем

«Анимация лучше, чем в самом аниме»: фанатам «Соло левелинга» покажут арку, которой нет в манхве – но на 3-й сезон не надейтесь

Тест на внимательность: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых фильмов СССР

Получите, распишитесь: самурайская «Игра в кальмара» стартовала со 100% на RT — зрители залпом посмотрели 6 серий и требуют еще

«Проснулся в 2026 году – сердце осталось в 1929-м»: что, если б «Футурама» стала мрачной драмой? В России выйдет именно такой Sci-Fi