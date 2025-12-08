На «Эмми» гремят не только голливудские картины: эти 3 корейские дорамы первыми получили престижную премию и стали известны на весь мир

10 премий «Эмми», 40 млн просмотров и всего 5 эпизодов: почему «Чернобыль» от HBO остаётся главным мини-сериалом десятилетия

Прежде чем снять «Дюнкерк», Нолан вдохновлялся этими 4 фильмами: подсмотрел все — от атмосферы до сюжета

Зрители не поняли, киношники смеялись до упаду: в «Служебном романе» Гайдай спрятал пасхалку «для своих» – в сценарии не было и близко

Любовь с мурашками по коже: 5 небанальных фильмов ко Дню матери, о которых вы услышите впервые – от хоррора до комедии «для взрослых»

На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу

Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»

Лишь один сериал на Западе сейчас обсуждают сильнее, чем «Очень странные дела»: вышел 3 года назад, в России остался незамеченным

«Понравилось больше “Невского”»: новинку Пятого канала нахваливают так, как хитам НТВ не снилось – зрители ставят лайк за «минимум соплей»