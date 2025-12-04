Советский хит «Белое солнце пустыни» получит новое прочтение: уже известно, кто сыграет товарища Сухова и другие подробности

«Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон?

«Слабое звено»: Тарантино назвал одного из худших современных актеров, который только портит фильмы, а ведь он снимался в «Бэтмене»

$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник

А ведь казалось, что все на мази: плохие новости о сиквеле «Однажды в… Голливуде» – фильм только что потерял свою главную звезду

«Зимородок» уже прошел по этому минному полю: «Далекому городу» пророчат такую же судьбу — слухи о 3-м сезоне тревожат фанатов

Милляр, освободите трон: как актер-полиглот и любимец Тарковского отжал статус главной ведьмы СССР у Бабы-Яги

«Все его ненавидят»: Оди выбрала лучший и худший сезоны «Очень странных дел» – спорить с ней трудно (но Уилл с Дастином – против)

Без заливной рыбы и бутерброда Тоси: самый аппетитный тест по советскому кино – без кадров с едой, но с очень «вкусными» вопросами

На Западе чуть не экранизировали самый популярный постапокалипсис из России: предлагали миллиард, но в итоге отказались