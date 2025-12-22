Меню
Фильмы
Письмо Деду Морозу
Расписание сеансов Письмо Деду Морозу, 2025 в Москве
27 декабря 2025
Расписание сеансов Письмо Деду Морозу, 27 декабря 2025 в Москве
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
10:30
от 470 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:40
от 420 ₽
17:25
от 630 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
10:40
от 470 ₽
17:25
от 740 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
11:00
от 470 ₽
18:05
от 630 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
12:20
от 450 ₽
