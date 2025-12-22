Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»?

Колесников без слабых ролей: 5 сериалов с оценками зрителей от 7.7 до 8.2, которые стоит включить — и «Первый отдел» не на 1 месте

«Disney стоило бы выпускать истории не только про Ника и Джуди, но и про других жителей города»: фанаты ждут сериал по вселенной «Зверополиса»

«Меньше шума – больше смысла»: ИИ сравнил «Хроники Нарнии» с «Гарри Поттером», и объяснил, почему книги Роулинг «в пролете»

У «Гачиакуты» точно будет 2-й сезон, но придется подождать: зато вселенная выйдет за рамки одного лишь аниме

От первой роли Никулина коллеги по «Мосфильму» воротили нос – артист чудом не забросил кино: «Актерских способностей у вас нет!»

«Балто» – один из самых жутких мультов 90-х, но его изначальный финал – сущий мрак: все-таки не обошлось без смертей

Тест к 20-летию «Гарри Поттера и Кубка огня»: узнаете 5 персонажей, если ИИ превратит их в героев Marvel?

Тест: как хорошо вы знакомы с сюжетом фильма «Мужики!..»

«Другая “Бригада”»: Netflix выкупил себе сериал с Серебряковым и оказался прав – ни единого плохого отзыва на IMDb (но россияне нос воротят)