«Волшебный участок» выходит за рамки сериала: Okko готовит полный метр на 2026–2027 годы — вот что известно

В преддверии Нового года НТВ выпускает горячую детективную новинку: сразу 8 серий за два дня — это «бомба»

Угадайте новогодний фильм только по кадру с елкой: тест для тех, кто в праздники не выключает телевизор

Даже Толкин скрывал настоящие имена хоббитов: у Смеагола ФИО «18+»

Отказалась от наследия и 30 лет избегает знаменитого деда: как живет и выглядит внучка Михалкова и Вертинской (фото)

7 идей маникюра из кино СССР, чтобы встретить год Огненной лошади: сможете не только вдохновиться, но и вспомнить, из каких они фильмов? (тест)

Комедия без юмора, хоррор без ужаса: новая «Анаконда» с Блэком – полный провал, и вот, кому она точно понравится

Раскрыть убийство или сойти с ума: индийский «клон» «Достать ножи» держит 100% на RT уже 5 лет – даже у фильмов про Блана рейтинги ниже

Почему «Головоломку» не стали переводить дословно — и тут локализаторы не подвели: настоящее название сбивает с толку

Как Карта мародеров перекочевала к братьям Уизли — важный момент остался за кадром: кое-кто в Хогвартсе хранил ее годами