Киноафиша
Фильмы
Гринч. Ужасающий новый год
Расписание сеансов Гринч. Ужасающий новый год, 2022 в Москве
11 января 2026
Расписание сеансов Гринч. Ужасающий новый год, 11 января 2026 в Москве
О фильме
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
2D
00:00
от 1000 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
23:45
от 950 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
23:50
от 890 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
23:10
от 750 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
23:50
от 800 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:50
от 1050 ₽
23:55
от 1050 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
21:55
от 950 ₽
23:55
от 950 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
00:25
от 1000 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
23:50
от 900 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
23:40
от 850 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
22:00
от 900 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
21:30
от 1050 ₽
23:35
от 1050 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:35
от 1050 ₽
23:40
от 1050 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
21:30
от 1050 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
22:25
от 1000 ₽
00:25
от 1000 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
00:05
от 900 ₽
