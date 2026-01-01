Меню
Гринч. Ужасающий новый год Расписание сеансов Гринч. Ужасающий новый год, 2022 в Москве 14 января 2026

Расписание сеансов Гринч. Ужасающий новый год, 14 января 2026 в Москве

Вся информация о фильме
чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
00:00 от 650 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
23:45 от 550 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
23:50 от 680 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
23:10 от 430 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
23:50 от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:50 от 620 ₽ 23:55 от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
21:55 от 560 ₽ 23:55 от 560 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
23:50 от 600 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
23:40 от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
22:05 от 630 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:35 от 650 ₽ 23:40 от 650 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
21:30 от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
22:25 от 570 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
23:55 от 570 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
