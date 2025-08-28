Почему пепелац назвали именно так: секрет культового слова из «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии филологи раскрыли спустя десятилетия

Сулейман распустил гарем ради Хюррем? Эта романтическая история оказалась ложью — историки знают, как было на самом деле

«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой

«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене»

Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков

Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку

Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной

Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)