Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Москве
11 января 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 11 января 2026 в Москве
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
12:20
от 660 ₽
14:50
от 660 ₽
17:20
от 720 ₽
19:50
от 720 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
09:40
от 940 ₽
12:10
от 940 ₽
14:40
от 940 ₽
17:10
от 940 ₽
19:40
от 940 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:20
от 3300 ₽
12:50
от 3300 ₽
15:20
от 3300 ₽
17:50
от 3300 ₽
20:20
от 3300 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
09:40
от 720 ₽
12:10
от 800 ₽
14:40
от 800 ₽
17:10
от 800 ₽
19:40
от 800 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
09:50
от 720 ₽
12:20
от 720 ₽
14:50
от 830 ₽
17:20
от 830 ₽
19:50
от 830 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:20
от 770 ₽
12:50
от 880 ₽
15:20
от 880 ₽
17:50
от 880 ₽
20:20
от 880 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
09:20
от 940 ₽
11:50
от 940 ₽
14:20
от 940 ₽
16:50
от 940 ₽
19:20
от 940 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Сущность
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%
Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»
Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)
Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого
2,6 млн рублей на предпродажах: эта российская экранизация скоро обгонит «Любовь Советского Союза» – и речь не про «Алису в Стране чудес»
Добронравов плакал, сокрушался, но все равно оставил друзей без работы: подлинная история закрытия шоу «6 кадров»
В США выбрали лучшие фильмы СССР о войне: №1 не «Иди и смотри», а «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие» вообще мимо кассы
Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»
Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»
Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами
«Тревога на кончиках пальцев»: дочь больна, мужу плевать, мать орет в подушку – «самый тяжелый фильм года» вышел в прокат РФ
