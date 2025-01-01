«Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул!»: фильм «Везунчики» с Ривзом разочаровал зрителей — разбираемся, что пошло не так

Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%

Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий

«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов

Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут

Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

«Сводишь с ума» – лучший ромком года, но точно не уникальный: нашли 5 недооцененных фильмов о параллельных мирах (в №4 – волшебное зеркало)

2,6 млн рублей на предпродажах: эта российская экранизация скоро обгонит «Любовь Советского Союза» – и речь не про «Алису в Стране чудес»

Когда «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайн-прокат? После российской премьеры ждать долго не придется