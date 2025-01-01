Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Москве
18 января 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 18 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D
13:30
от 2000 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
09:40
от 320 ₽
15:55
от 580 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!»
Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов
Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже
Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом
Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»
Огурец, динозавр или мрачный шарик? Выберите елочную игрушку и узнайте, какой культовый фильм включить прямо сейчас (тест)
Какой фильм спасал Брежнев? Какой шедевр набрал 90 000 000 просмотров? Сложный тест о цифрах и фактах для знатоков киноклассики СССР
Сейчас бы не разрешили: «Реальную любовь» снимали почти без декораций — не испугались даже наплыва пассажиров в аэропорту
«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины
Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России
Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667