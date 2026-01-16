Меню
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Москве
22 января 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 22 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
чт
22
пт
23
сб
24
вс
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
14:50
от 370 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
15:50
от 350 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
15:10
от 460 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:40
от 370 ₽
15:25
от 470 ₽
17:40
от 570 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
10:50
от 420 ₽
15:25
от 550 ₽
17:35
от 650 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
13:55
от 280 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
15:55
от 370 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
14:40
от 430 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:15
11:10
12:30
13:25
14:20
15:00
17:20
18:15
19:10
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
11:10
12:55
14:55
17:45
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:30
13:00
14:40
18:15
20:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:20
13:10
15:40
18:05
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40
13:00
15:20
17:45
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40
13:00
13:50
15:10
18:05
19:00
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:30
11:30
12:30
14:35
16:20
17:25
18:45
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
